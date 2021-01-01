رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لتكسير وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة بمدينة بورسعيد، وذلك من قبل مجموعة من الشباب اثناء احتفالاتهم بالعام الجديد.

وعبر الأهالي عن غضبهم الشديد وشاركوا مقاطع الفيديوهات على حساباتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا والتي التقطوها من بلكوناتهم لتصف الوضع، وطالبوا بتدخل المسئولين لإيقاف هؤلاء الشباب بعد أن خربوا عشرات السيارات، وحطموا أعمدة الأنارة، وتسببوا في رعب وازعاج للأهالي بمنطقة جراج بورسعيد.

الجدير بالذكر أنه كما ظهر بالفيديوهات، يستخدم هؤلاء الشباب الطوب والزجاج في تخريب الممتلكات، وأحدثوا ضجة وازعاج شديد للمواطنين.