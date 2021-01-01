تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لتكسير وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة بمدينة بورسعيد، وذلك من قبل مجموعة من الشباب اثناء احتفالاتهم بالعام الجديد.
وعبر الأهالي عن غضبهم الشديد وشاركوا مقاطع الفيديوهات على حساباتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا والتي التقطوها من بلكوناتهم لتصف الوضع، وطالبوا بتدخل المسئولين لإيقاف هؤلاء الشباب بعد أن خربوا عشرات السيارات، وحطموا أعمدة الأنارة، وتسببوا في رعب وازعاج للأهالي بمنطقة جراج بورسعيد.
الجدير بالذكر أنه كما ظهر بالفيديوهات، يستخدم هؤلاء الشباب الطوب والزجاج في تخريب الممتلكات، وأحدثوا ضجة وازعاج شديد للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.