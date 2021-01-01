الخطبة 10 دقائق.. المساجد تتحدث اليوم عن الصلابة فى مواجهة الأزمات والجوائح

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان سابق لها، على كل الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مشيرة إلى ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وقالت: "نسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".