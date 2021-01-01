نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي: تاريخ مواجهات الأهلي مع وادي دجلة قبل لقاء الليلة مطالبا باتباع إجراءات الوقاية .. هاني الناظر: يناير وفبراير هما التحدي الأكبر في مواجهة كورونا شاهد.. سنجاب متوحش يعتدي على امرأة ويتركها غارقة في دمائها .. فيديو آبل تحذف هذا التطبيق لوقف انتشار كورونا.. تفاصيل السودان يعلن سيطرته الكاملة على منطقة الفشقة الحدودية مع أثيوبيا رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة عاجل.. المتحدة تضيء سماء القاهرة الصحة: تسجيل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة ضبط 215 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بالمحافظات



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة..المتحدة تضيء سماء القاهرة..تخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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