نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتدل نهارا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 1 يناير 2021، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي: