رسميًا.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات يناير، بجميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، كما أكدت المالية على استمرارها في جدولة مرتبات شهر يناير، وفق النظام المعمول به منذ عدة شهور لمواجهة فيروس كورونا وتخفيف حدة الزحام على ماكينات الصراف الآلي.

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير 2021

ووفق بيان صادر من وزارة المالية ونشرته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد تم اعتماد مواعيد صرف مرتبات الشهور الثلاثة القادمة يناير وفبراير ومارس، وشددت الوزارة على جميع الجهات الإدارية بضرورة إخطار العاملين بكل الجهات الحكومية بمواعيد صرف رواتبهم، من أجل الإسهام في تخفيف التزاحم أمام ماكينات الصرف، وبما يتسق مع المجهودات التي تبذلها الدولة للحد من انتشار كورونا.

وحول مواعيد صرف مرتبات يناير 2021، فقد أكدت المالية، أن بداية الصرف ستكون يوم 24، وذلك لـ26 هيئة ووزارة، أما يوم 25 فيكون الصرف لـ16 وزارة وهيئة، وفي يوم 26 يناير سيتم الصرف لباقي الوزارات والهيئات، والبالغ عدد تسعة.

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أما فيما يتعلق بمواعيد صرف مرتبات شهر فبراير، فقد تم تحديد اليوم الأول للصرف وهو يوم 23 من نفس الشهر، وكذلك سوف يتم البدء في صرف مرتبات شهر مارس يوم 23 من الشهر ذاته.