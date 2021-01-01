انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. التأمينات تُعلن مواعيد صرف معاشات يناير 2021 وتشكيل لجان لمتابعة الصرف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت القومية للتأمين الإجتماعي عن موعد صرف معاشات يناير 2021، مؤكدةً على قيامها بتشكل لجان في جميع المحافظات لمتابعة صرف المعاشات عن شهر يناير من العام الجديد 2021، وذلك لما يقرب من مليون ونصف مستحق من أصحاب المعاشات.

مواعيد صرف معاشات يناير 2021 وتشكيل لجان لمتابعة الصرف

كما وضعت الحكومة المصرية ووزارة التضامن الإجتماعي خطتها من أجل منع الزحام من كبار السن على أماكن صرف المعاشات، وذلك بتقسيم المستحقين للصرف على ثلاث فئات، على أن يتم البدء بالفئة الأقل دخلاً والتي تتثمل فيمن يستحقون ألف جنيه وأقل.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن بدء صرف معاشات يناير 2020 يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير الجاري، ويقوم بالصرف في هذا اليوم نحو 2 مليون 400 ألف مواطن مستحق للمعاش، على أن تتوالى عملية الصرف لباقي أصحاب المعاشات في الأيام التالية.

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كما سيتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات مع مرتبات شهر يناير الجاري، وتستمر وزارة التظامن الإجتماعي فيعملية صرف المساعدات النقدية، وذلك للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة في عملية الصرف لمكافحة انتشار فيروس كورونا.