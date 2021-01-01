الأرصاد تتوقع طقس الجمعة : معتدل نهارا شديد البرودة ليلا .. عظمى القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد، مع رياح معتدلة.





ومن المتوقع أن يسود ليلا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية. ويشهد الغد تشكل شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (20%تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و75ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 20 11 الإسكندرية 20 12 وادى النطرون 20 12 طنطا 20 11 شبين الكوم 20 11 دمنهور 21 12 بلطيم 21 13 مطروح 19 10 السلوم 19 09 سيوة 19 06 بورسعيد 20 13 دمياط 21 13 الزقازيق 21 11 المنصورة 21 11 الإسماعيلية 22 12 السويس 22 12 العريش 20 11 رفح 20 11 رأس سدر 22 11 نخل 20 02 نويبع 23 16 طابا 22 14 كاترين 16 03 الطور 23 12 شرم الشيخ 24 15 الغردقة 25 14 مرسى علم 24 15 الفيوم 21 08 بنى سويف 21 10 المنيا 22 10 أسيوط 22 10 سوهاج 23 09 قنا 23 11 الأقصر 24 11 أسوان 25 11 ادفو 25 11 أبوسمبل 26 12 الوادى الجديد 25 07 شلاتين 26 16 ابو رماد 25 17 حلايب 24 18 رأس حدربة24 18

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