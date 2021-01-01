جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوزارة، أن المساجد التى سيتم افتتاحها اليوم الجمعة هى على النحو التالى: وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه سيكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 (667) مسجدًا حتى تاريخه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 11 مسجدا اليوم فى 3 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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