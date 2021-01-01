بعد تعافيها من كورونا.. لمياء عبدالحميد تعلن عودتها للشاشة

أعلنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، عبر حسابها على «انستجرام»، عوده نشاطها الفني، مع أول أيام العام الجديد، عقب تعافيها من فيروس كورونا.

وكتبت «لمياء»: «كل سنة وحضراتكم بألف خير ويارب عام سعيد على الكل، جوايا كلام كتير ليكم وبشكركم من قلبي، ونفسي أشكر كل حد فيكم ربنا أكرمني بالشفا بسبب دعواتكم انتظروني بكرة إن شاء الله على الهوا الساعه 3 عصرا، في برنامجي الدنيا بخير على شاشة قناة الحياة»

وكانت أعلنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، المُذيعة بشبكة تليفزيون الحياة يوم 15 ديسمبر الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذلك في مداخلة هاتفية سابقة مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل قالت لمياء: «أنا في نعمة فوق ما تتخيلي، وأشعر بكرم كبير من ربنا، وكنت تعبانة جدا، ومعترفة إني أهملت وقولت مش هيحصل حاجة، ولحد آخر لحظة كنت حاسة إني عندي برد».