أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر يناير. و تمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي: شهر يناير : البرسيم المسقاوي : يتم أخذ الحشة الثالثة من الزراعات المبكرة والثانية من الزراعات المتأخرة. ينصح بالري علي فترات متقاربة حتي لا تتأثر نباتات البرسيم بالصقيع. يتم أخذ حشة البرسيم الفحل في يناير حتي يمكن البدء بعد ذلك في تجهيز الأرض لزراعة القطن. بنجر العلف : إعطاء الجرعة الثانيةمن التسميد الأزوتي والري بإنتظام. فحص الحقل إذا كان بها نباتات مصابة بذبابة البنجر أم لا. إذا كان هناك أصابة بذبابة البنجر يتم رشها بالمبيد الموصي به.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية خلال يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.