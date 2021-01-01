نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض بعضها في السطور التالية: بأغنية خاصمت الشوارع.. نجلاء بدر تودع عام 2020 "ربنا يجمعني معاكي في الجنة" .. حمادة هلال ينشر صورة لوالدته الراحلة ليلى علوي تشارك متابعيها أجواء الاحتفال بالعام الجديد من منزلها ..فيديو إيمي سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها دنيا بطريقتها الخاصة "يا رب تبقي سنة السعد علينا كلنا".. رامي جمال يهنئ جمهوره بعام 2021 بجوار شجرة الكريسماس.. شيماء سيف تهنئ جمهورها بالعام الجديد هاشتاج تامر حسني يتصدر تويتر بعد ساعات من حفل العام الجديد علا رشدي تحتفل بالعام الجديد مع زوجها من المنزل.. شاهد عمرو دياب يودع عام 2020 ويستقبل العام الجديد من دبي.. شاهد بيعمل عظمة.. #بهاء_سلطان يشعل تويتر بعد تألقه مع صاحبة السعادة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. مشاهير الفن يحتفلون على طريقتهم بالعام الجديد 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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