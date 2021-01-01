انت الان تتابع تفاصيل خبر “بشريات السنة الجديدة” 650 جنيه زيادة في مرتبات يناير 2021 لهذه الفئات و700 جنيه لفئات أخرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه بدايةً من مرتبات يناير 2021 سوف تشهد أجور العاملين ببعض القطاعات الحكومية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للإسهام في تحسن أجورهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

650 جنيه زيادة في مرتبات يناير 2021 لهذه الفئات و700 جنيه لفئات أخرى

وأضاف معيط خلال بيان لوزارة المالية أمس الخميس أنه وخلال العام 2020 تم إقرار حزمة مالية لجميع المعلمين ومعاونيهم سواءً للتعليم العام والأزهري قبل الجامعي، ليشمل ما يقرب من 2.1 مليون موظف، وبما يمثل 60% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار وزير المالية انه سوف يتم صرف هذه المزايا للمعلمين بدايةً من مرتبات يناير 2021، حيث تقرر صرف 630 جنيه لكبير المعلمين و390 جنيه للمعلم المساعد، وذلك بتكلفة 6.6 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة، وتم رفع بدل المعلم وحافز الأداء بنسبة 50% لكل منهما، بالإضافة إلى رفع مكافأة امتحانات النقل 25%.

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كما أوضح وزير المالية أنه تم إقرار زيادة بدل المهن الطبية للأطباء والتمريض العاملين بالقطاع الصحي، من 400 إلى 700 جنيه والحد الأقضى من 700 إلى 1225 جنيه، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 600 ألف من العاملين بالقطاع الصحي ويشمل أستاتذة الجامعات في مستشفيات كليات الطب.