تامر مرسى يشكر القائمين على احتفالية ليلة رأس السنة ويعد بالاستمرارية

وجه الأستاذ تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للقائمين على حفل رأس السنة 2021 بعد الشكل المشرف والمبهر الذى خرج عليه حفل الألعاب النارية العالمى، ليواكب أكبر المدن العالمية فى احتفالات ليلة رأس السنة من على كوبرى "تحيا مصر"، والذى نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتابعه ملايين المصريين، وتم نقله على أكثر من قناة بمختلف الدول .

ووجهت الشركة المتحدة الشكر إلى شركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى، وأحمد عبادة مدير عمليات الشركة، وشادى مظهر مدير الأحداث الفنية، والفنان المصرى العالمى أحمد عصام الشهير فى الألعاب النارية، والتى خرجت فى شكل مبهر، وعثمان أبو لبن مخرج الحفل، والذى يواصل التألق فى تنظيم مثل هذه المحافل، وحامد عرفة الذى تفنن فى إضاءة الحفل، وهانى لطفى مخرج العمل فى حفل رأس السنة .

وتعد الشركة المتحدة برئاسة تامر مرسى بأن هذه الاحتفالية الأولى من نوعها، لكنها لن تكون الأخيرة، حيث سيكون الحفل الذى سيتم بثه نهجا للسنوات القادمة، وأيضا واحدة من أبرز الوسائل للترويج للسياحة فى مصر، والتعرف على أبرز معالمها، حيث نجحت الشركة بامتياز فى كل الفعاليات التى تصدرت لها وحملت مسئوليتها، لتخرج هذه الفعاليات بشكل مبهر ومميز.

وأضاءت الألعاب النارية سماء القاهرة احتفالا ببدء العام الجديد 2021، وذلك فى أضخم احتفالات برأس السنة فى تاريخ مصر وتضمن أكبر عرض للألعاب النارية المبهرة، ليكون على مستوى عالمى وعلى غرار أكبر الحفلات العالمية التى تقام فى المناسبات الكبرى، وفى كبرى عواصم العالم، وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم، حيث اشتهرت فى السنوات الماضية، مجموعة من عواصم العالم بالتحضير لتلك المناسبة، بوجود عد تنازلى على أبرز ملامحها.







































