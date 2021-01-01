شبورة كثيفة.. غلق طريق السويس من الكيلو 61 حتى 109 فى الاتجاهين

جدة - نرمين السيد - وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. ورفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

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