عبد الباسط عبد الصمد.. ذكرى ميلاد صوت عموم المسلمين

جدة - نرمين السيد - فى مثل هذا اليوم، ولد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومع نشأته فى أسرة دينية، بدأ رحلته مع كتاب الله، وهو فى السادسة من عمره، حيث توسم شيخه فيه خيرًا منذ اللحظة الأولى لدخوله كتاب القرية.

تميز عبد الباسط عبد الصمد، بجملة من المواهب، تمثلت فى سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن، وشدة انتباهه، ودقته فى التحكم بمخارج الألفاظ، والوقف، والابتداء، الأمر الذى ساعده فى النهاية أن يتربع على عرش سماء التلاوة.

ختم صاحب الحنجرة الذهبية القرآن الكريم كاملًا، وهو فى العاشرة من عمره، ووصل صوته إلى إذاعة القرآن الكريم، وتم اعتماده فيها عام 1951.

حنجرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، منحته شعبية هى الأكبر بين القراء، فى مصر والوطن العربى حتى يومنا هذا، ولعل نسب المشاهدات لتلاواته عبر اليوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى خير دليل.

سافر عليه رحمة الله إلى معظم دول العالم، وكانت معظم سفرياته فى شهر رمضان، حيث كانت تنهال عليه الدعوات، من الحكام والملوك، وكان يستقبل استقبالا رسميًا، يليق بحجم صوته.

مواهب الشيخ عبد الباسط، كللت بتكريمات، وأوسمة كثيرة، منها: وسام من رئيس وزراء سوريا عام 1959، وسام الأرز من الجمهورية اللبنانية، الوسام الذهبى من باكستان عام 1980، وسام الإذاعة المصرية في عيدها الخمسين، وغيرها.

ظل رحمه الله يشدو بصوته، بين دول العالم، إلى أن تمكن منه المرض، وتوفى يوم الأربعاء، الموافق الـ 30 من نوفمبر لعام 1988، بعد 60 عامًا قضاها فى خدمة القرآن الكريم.