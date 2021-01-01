وفاة المهندس عبد الحميد الجيار مستشار وزير الرى لشؤون المياه

جدة - نرمين السيد - توفى المهندس عبد الحميد الجيار، مستشار وزير الرى لشؤون المياه ورئيس قطاع توزيع المياه الأسبق.



جدة - نرمين السيد - توفى المهندس عبد الحميد الجيار، مستشار وزير الرى لشؤون المياه ورئيس قطاع توزيع المياه الأسبق. هذا وتقدمت وزارة الموارد المائية والرى، بخالص العزاء لوفاة الجيار، داعين المولى للفقيد بالرحمة والمغفرة وللاسرة بالصبر والسلوان.

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