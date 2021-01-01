صور.. حمله تطهير للأماكن الحيوية فى شبين القناطر بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - نفذت الوحده المحلية بمنشأة الكرام فى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، حمله تطهير الأماكن الحيوية بالوحدة وأماكن تردد المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشملت أعمال التطهير مكتب البريد والشئون الاجتماعية وموقف العربيات وبعض المساجد وجمعية تنميه المجتمع المحلى والجمعيه الزراعية ووحده الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات اللواء خالد المحمدى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المدينة.

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