المرور تغلق طريق السويس الصحراوى بسبب الشبورة المائية

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الجمعة، غلق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة المائية، وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات. كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وتعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق طريق السويس من الكيلو61 وحتي الكيلو 109 في الاتجاهين لوجود شبورة شبورة كثيفة تعيق الرؤية. وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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