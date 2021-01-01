تعمل بدءًا من اليوم.. تعرف على الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

كشفت عدد من القنوات الفضائية المصرية، عن تغيير ترددها مع بداية العام الجديد، بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021، وهنا يتطلب على الكثير ضبطها للقدرة على متابعتها ومن تلك القنوات:

وجاءت الترددات الجديدة للقنوات كما أعلن عنها، كالتالي:

تردد قناة دوت الخليج عمودي 11823 معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب عمودي تردد قناة دوت الخليج 2 تردد القناة 12169 معامل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 4/3 الجودة sd

تردد قناة dmc الجديد 11449 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500 تردد قنوات CBC الجديد 11785 رأسي معدل الترميز: 27500 تردد قناة الحياة الجديد 12207 عمودي تردد قناة النهار الجديد 11785 رأسي V معامل تصحيح الخطأ 5/6 استقطاب معدل الترميز 27500 تردد قناة ON 10853 أفقي H ولكن كيف يمكن ضبط تردد القنوات؟ عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر : اضغط على زر Menu أو القائمة. ثم اختر خيارات أو Options. اختار تثبيت أو Installation. اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation. اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu. ادخل التردد كتابتًا اختر رأسي V أو أفقي H. اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok. انتظر حتي يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا قم بعمل حفظ أو Save.

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