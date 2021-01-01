تعيين 2190 شابًا.. منهم 31 من ذوي القدرات الخاصة بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2190 شابًا ، من بينهم 31 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5508 شابا باحثًا عن العمل .

وأوضح على حامد الزقم وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية استخرجت 1248 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1167 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 163 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وتم إنذار 153 منشأة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 496 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 292 محضرًا ، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ 331 منشأة لإزالة المخالفات .

وأوضح وكيل المديرية أنه تم عقد 18 ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، كما تم عقد 4 ندوات في مجال تنظيم الاسرة ، والمفاوضة، والادمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل .