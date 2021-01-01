الأرصاد تحذر من الشبورة على الطرق.. والطقس ليلًاَ شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون حالة الطقس اليوم الجمعة، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، ويكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد، مع رياح معتدلة.

أما في ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة على الطرق تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة (20%تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و75ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الإسكندرية 20 12

وادي النطرون 20 12

طنطا 20 11

شبين الكوم 20 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 06

بورسعيد 20 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 11

نخل 20 02

نويبع 23 16

طابا 22 14

كاترين 16 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 10

المنيا 22 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 11

ادفو 25 11

أبوسمبل 26 12

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 26 16

ابو رماد 25 17

حلايب 24 18

رأس حدربة24 18