تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 1-1-2021.. طالع درجات الحرارة وتحذيرات الأرصاد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس اليوم الجمعة 1-1-2021 دون تغيير ملحوظ في درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات، لكن حذرت الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، ولكن لم يشهد اليوم تغييرات أو تقلبات مناخية كما أن فرصة سقوط الأمطار ضعيفة.

تحذيرات الأرصاد المتوقعة

من المتوقع خلال الساعات المقبلة حتي الصباح الباكر متوقع أن تتشكل شبورة مائية كثيفة وتصل إلي حد الضباب على السواحل الشمالية، الدلتا، القاهرة، شمال الصعيد، شمال سيناء، وسط سيناء، مثلث حلايب وشلاتين حتى رأس بناس، محذرة من القيادة بهدوء أثناء القيادة في الشبورة.

درجات الحرارة اليوم

إليكم قائمة درجات الحرارة اليوم المتوقعة على مختلف المحافظات على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20

شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 20

طنطا الصغرى 11 والعظمى 20

دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

بلطيم الصغرى 12 والعظمى 21

مطروح الصغرى 10 والعظمى 19

السلوم الصغرى 09 والعظمى 19

سيوة الصغرى 06 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

دمياط الصغرى 13 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21

الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22

السويس الصغرى 12 والعظمى 22

العريش الصغرى 11 والعظمى 20

رفح الصغرى 11 والعظمى 20

رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 22

نخل الصغرى 02 والعظمى 20

نويبع الصغرى 16 والعظمى 23

طابا الصغرى 14 والعظمى 22

كاترين الصغرى 03 والعظمى 16

الطور الصغرى 12 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25

مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم الصغرى 08 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21

المنيا الصغرى 10 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 10 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23

قنا الصغرى 11 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24

أسوان الصغرى 11 والعظمى 25

أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 26

الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26

حلايب الصغرى 18 والعظمى 24