أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-1-2021 قفزة سعر الذهب عيار 21 بقيمة 4 جنيهات

قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-1-2021 في محلات المجوهرات بعد فترة الاستقرار التى شهدتها الأيام الماضية وذلك بناءً على التوقيت الزمني، حيث عادة ترتفع أسعار الذهب أول أيام السنة 2021 في موسم رأس الكريسماس بسبب الإقبال على الشراء لتقديم هدية الذهب في أعياد الميلاد المجيد بالإضافة إلى المناسبات والأفراح في ذلك التوقيت، لذا كان عيار 21 مسجلاً زيادة ملحوظة بقيمة 4 جنيهات للجرام، لاسيما فهو الأكثر بيعًا في السوق المصري ويقبل على شرائه العديد وتتشكل منه أكثر من نصف المصنوعات الذهبية في محلات المجوهرات على مستوى الجمهورية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يرصد دوت الخليج أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية في الصاغة بعد قفزة أسعار الذهب أول يوم في السنة وأسعار الأعيارة على النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 18 سجل 709 جنيها

سعر الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 945 جنيها

سعر الجنيه الذهب 6616 جنيها.

أسعار أونصة الذهب 1898 دولارا.

أسباب زيادة أسعار الذهب

أرجع خبراء الاقتصاد زيادة أسعار الذهب اليوم في محلات المجوهرات والصاغة، نتيجة زيادة إليات العرض والطلب والشراء حيث زاد الشراء في ليلة رأس السنة 2021 في مختلف محلات الصاغة فكان أمرًا طبيعًا أن يقفز سعر الذهب اليوم في مصر مسجلاً زيادة ملحوظة لمختلف الأعيرة، مع إضافة من 7 إلى 10% قيمة المصنعية والتى يحددها الصائغ بناءً على الإقبال على الشراء.