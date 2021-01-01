أسعار مواد البناء اليوم 1-1-2021.. سعر الحديد والأسمنت بالتفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 1-1-2021، تباينت الأسعار لتتأرجح بين كفتي الارتفاع والإنخفاض، وذلك بسبب العديد من المؤثرات التي من بينها تكلفة النقل ونسبة وهامش أرباح التجار والصناع، وغيرها من الأسباب الجغرافية، وكذلك طبيعية العرض والطلب التي تكاد معدومة في الآونة الأخيرة، وذلك يرجع إلى توقف منح تراخيص البناء.

ومع بداية العام الجديد يترقب العديد من التجار استمرار حركة البيع والشراء بصورة أفضل من ما كانت عليها خلال العام الماضي، لذا نعمل بشكل دائم على توفير قائمة الأسعار المتداولة لمواد البناء في الأسواق، وكذلك التغيرات التي تطرأ عليها.

أسعار مواد البناء اليوم

- وصل جبس سيناء إلى 850 جنيهًا للطن.

- سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن الواحد.

- حقق جبس السويس 580 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت النصر 775 جنيهًا للطن الواحد. - بلغ سعر أسمنت النهضة 735 جنيهًا. - أما سعر أسمنت المخصوص وصل إلى 785 جنيهًا. - بينما بلغ سعر أسمنت السويدي 830 جنيهًا. - ووصل سعر أسمنت الممتاز 760 جنيهًا. - حقق سعر أسمنت العسكري 750 جنيهًا. - أما عن أسمنت حلوان وصل إلى 820 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم

1- سجل سعر طن حديد عز 13 ألف و700 جنيهًا.

2- بلغ سعر حديد بشاى 13500 جنيهًا.

3- سجل سعر حديد العتال 13500 جنيهًا.

4- وصل سعر عطية 13400 جنيهًا.

5- أما عن سعر حديد سرحان وصل إلى 13300 جنيهًا.

6- كما حقق سعر حديد المصريين 13500 جنيهًا

7- وسجل سعر حديد المراكبي 13300 جنيهًا

8- توقف سعر حديد الكومي عند 13300 جنيهًا.

9- بلغ سعر حديد المعادي 13300 جنيهًا.

الجدير بالذكر، أن العام الماضي شهد حالة كبيرة من التذبذب، حيث أخدت أسعار مواد البناء في الإنخفاض مع بداية العام، ولكن اختلف الوضع مع نهايته لتنقلب الأسعار رأسًا على عقب وتستهل في ارتفاعها حتى ازداد سعر الحديد بمقدار 3000 جنيه على مدار العام الماضي.