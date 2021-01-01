الخضروات والفاكهة- ارشيفية
أسفر تحديث أسعار الخضروات والفاكهة أول يوم في السنة الجمعة 1-1-2021 عن تراجع في الأسواق لبعض الخضروات والفاكهة واستقرار نسبي في بعض أسعار الخضار لاسيما الطماطم والخيار بعد الموجة التى شهدتها أسعار الطماطم في الأسواق الفترة الماضية حين قفزت بجنون، لذلك تمثل أسعار الخضروات والفاكهة أهمية كبيرة للشعب المصري عامة، وربة المنزل خاصة فأهم ما يشغل بالها في الصباح هو مطالعة أسعار الخضروات قبل الذهب للسوق حتى لاتقع تحت وطأة جشع التجار.
أسعار الخضروات في السوق
يوضح دوت الخليج أسعار الخضروات في السوق على النحو التالي:
سعر البصل :6.5جنيهات
سعر الثوم :46جنيها
سعر الكوسة :5جنيهات
سعر الفاصوليا:5جنيهات
سعر البسلة: 5جنيها
سعر الباذنجان العروس: 3.5جنيه
سعر الباذنجان الرومي: 2.5جنيه
سعر الليمون: 15جنيهات
سعر الفلفل الرومي: 6.5 جنيهات
سعر الفلفل الحامي: 6.5جنيهات
سعر الفلفل الألوان: 15 جنيها
سعر ملوخية بلدى: 6جنيهات
سعر كرنب: 7جنيهات للواحدة
سعر خس بلدي: 3 جنيهات
سعر خس كبوتشا: 3.5 جنيهات للقطعة
سعر حزمة الخضرة: 50 قرشا
سعر حزمة الجرجير: جنيه
أسعار الفاكهة اليوم
يطالع دوت الخليج أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق بمختلف الأصناف والأنواع على النحو التالي:
سعر موز مستورد: 15جنيها
سعر موز بلدي: 12جنيها
سعر الجوافة: 7.5جنيهات
سعر العنب البلدي: 8.5 جنيهات
البرقوق: 20 جنيهًا
سعر التفاح الأصفر والأخضر: 15جنيهًا
سعر التفاح الأحمر: 15 جنيهًا
سعر بلح برحي: 30 جنيهًا
سعر أناناس: 30 جنيهًا
سعر أفوكاتو: 35 جنيهًا
سعر الكنتالوب: 5جنيهات
سعر الرمان: 6.5جنيهات
والجدير بالذكر أن أسعار الخضروات والفاكهة السابق ذكرها تتباين أو تقل حسب أليات العرض والطلب في الأسواق وتختلف بين المحافظات ولكن بنسب ضئيلة، لذا يرصد دوت الخليج دوامًا متوسطة أسعار الخضار اليوم بشكل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الخضروات والفاكهة أول يوم في السنة الجمعة 1-1-2021.. تراجع مستمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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