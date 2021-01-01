أسعار الخضروات والفاكهة أول يوم في السنة الجمعة 1-1-2021.. تراجع مستمر

أسفر تحديث أسعار الخضروات والفاكهة أول يوم في السنة الجمعة 1-1-2021 عن تراجع في الأسواق لبعض الخضروات والفاكهة واستقرار نسبي في بعض أسعار الخضار لاسيما الطماطم والخيار بعد الموجة التى شهدتها أسعار الطماطم في الأسواق الفترة الماضية حين قفزت بجنون، لذلك تمثل أسعار الخضروات والفاكهة أهمية كبيرة للشعب المصري عامة، وربة المنزل خاصة فأهم ما يشغل بالها في الصباح هو مطالعة أسعار الخضروات قبل الذهب للسوق حتى لاتقع تحت وطأة جشع التجار.

أسعار الخضروات في السوق

يوضح دوت الخليج أسعار الخضروات في السوق على النحو التالي:

سعر البصل :6.5جنيهات

سعر الثوم :46جنيها

سعر الكوسة :5جنيهات

سعر الفاصوليا:5جنيهات

سعر البسلة: 5جنيها

سعر الباذنجان العروس: 3.5جنيه

سعر الباذنجان الرومي: 2.5جنيه

سعر الليمون: 15جنيهات

سعر الفلفل الرومي: 6.5 جنيهات

سعر الفلفل الحامي: 6.5جنيهات

سعر الفلفل الألوان: 15 جنيها

سعر ملوخية بلدى: 6جنيهات

سعر كرنب: 7جنيهات للواحدة

سعر خس بلدي: 3 جنيهات

سعر خس كبوتشا: 3.5 جنيهات للقطعة

سعر حزمة الخضرة: 50 قرشا

سعر حزمة الجرجير: جنيه

أسعار الفاكهة اليوم

يطالع دوت الخليج أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق بمختلف الأصناف والأنواع على النحو التالي:

سعر موز مستورد: 15جنيها

سعر موز بلدي: 12جنيها

سعر الجوافة: 7.5جنيهات

سعر العنب البلدي: 8.5 جنيهات

البرقوق: 20 جنيهًا

سعر التفاح الأصفر والأخضر: 15جنيهًا

سعر التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

سعر بلح برحي: 30 جنيهًا

سعر أناناس: 30 جنيهًا

سعر أفوكاتو: 35 جنيهًا

سعر الكنتالوب: 5جنيهات

سعر الرمان: 6.5جنيهات

والجدير بالذكر أن أسعار الخضروات والفاكهة السابق ذكرها تتباين أو تقل حسب أليات العرض والطلب في الأسواق وتختلف بين المحافظات ولكن بنسب ضئيلة، لذا يرصد دوت الخليج دوامًا متوسطة أسعار الخضار اليوم بشكل عام.