مباريات اليوم الدوري المصري.. الأهلي يقص شريط العام الجديد

تستمر اليوم منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021،و ذلك بمواجهتين تنطلق الأولى في تمام الساعة الخامسة مساءا، وتنتهي الثانية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

مباراة بيراميدز اليوم



يستضيف فريق نادي بيراميدز – صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط – اليوم، فريق الإنتاج الحربي – صاحب المركز السادس عشر – بنفص رصيد النقاط (4 نقاط)، على ملعب الدفاع الجوي.

ويدخل بيراميدز المباراة بعدما حقق أول فوز له في الدوري هذا الموسم بصعوبة بالغة على الصاعد الجديد فريق سيراميكا كليوباترا، والذي فاز عليه بهدف وحيد سجله مدافعه علي جبربالدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة.

لا يختلف الأمر كثيرا بالنسة للإنتاج الحربي، القادم أيضا من أول فوز له في الدور المصري على نادي المقاولون العرب بنتيجة 1-0 أيضا، بهدف لمحمد عبدالمجيد بالدقيقة الخامسة عشر من عمر المباراة.

مباراة الأهلي اليوم



يستضيف فريق النادي الأهلي – صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط – اليوم فريق وادي جلة – محتل المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط – على ملعب الأهلي

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السلام.

ويدخل النادي الأهلي المباراة، وهو يعيش حالة كبيرة من الإستقرار الفني، حيث لم يخسر أي مباراة في الدوري المصري حتى الآن، وكانت آخر مباراة له أمام الاتحاد السكندري، وفاز فيها برباعية نظيفة.

على الجانب الآخر يدخل وادي دجلة المباراة بنتائج مذبذبة، حيث لم يفز إلا في مباراة وحيدة على نادي المقاولون العرب بنتيجة 2-1، فيما خسر من سموحة بنتيجة 1-2، في أخر مواجهاته، وتعادل مع البنك الأهلي في افتتاحية الدوري بنتيجة 1-1.

نتائج الجولة الخامسة حتى الآن



فاز فريق الإسماعيلي على فريق أسوان بنتيجة 2-0، حيث سجل الأهداف كل من فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 61، ومحمد صادق في الدقيقة 80.

خسر فريق مصر المقاصة، من فريق الجونة بهدف وحيد سجله جوزيف نجويم بالدقيقة 11.

حقق المقاولون العرب أول انتصار له بالدوري بعدما فاز على البنك الأهلي بنتيجة 2-0، سجلهما كل من لويس إدورد بالدقيقة 59، وسيف الدين الجزيري بالدقيقة 85.

وفاز المصري البورسعيدي على فريق غزل المحلة بنتيجة 1-0، بهدف لعمر كمال بالدقيقة 78.