إنفوجراف- اجتماعات ومشروعات.. جهود وزارة الزراعة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الجمعة، "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 19، لأهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر.





وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامى للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الإنفوجراف الضوء، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدى بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، وتناول الاجتماع "استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية".

وأشار الملخص إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماعا مع مديرى مديريات الطب البيطرى والزراعة بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لمتابعة الانتهاء من تحديث حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان وايضا منظومة الرى الحديث، فضلا عن ترأسه الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قومى لتنمية المراعى فى مصر، بحضور الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، وبحضور ممثلين عن بعض الوزرات والجهات المعنية وبعض الخبراء من الجامعات المصرية ومراكز البحوث، إذ تم بحث تنمية المراعى والوديان، لافتا الى انها تأتى ولأول مرة ضمن إهتمامات الحكومة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.



وخلال هذا الأسبوع، انتهى المعمل المركزى لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، من تدريب المهندسين الزراعيين فى 22 محافظة، على المكافحة الآمنة لحشائش الزمير فى محصول القمح، ضمن برنامج: "اليوم الكامل للزمير"، والذى تم تنفيذه على مدار أسبوع كامل، كما نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 310 قوافل بيطرية فى 22 محافظة خلال عام 2020، إذ قامت بعلاج وفحص وتحصين 37.817 رأس حيوان من الأمراض الجلدية و23.901 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و40.140 رأس حيوان من الأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، كما شملت القوافل علاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار لـ25.092 رأس حيوان وإجراء عمليات جراحية لعدد 2.525 حالة.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الربط الإلكترونى والتحول الرقمى بالحجر الزراعى المصرى، إذ تم البدء فى أول مرحلة من تكويد المزارع إلكترونيا بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربى، إذ تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلا عن زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة فى الحاصلات الزراعية المصرية، إضافة الى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصرى.



كما أعلنت الوزارة، حصول المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد الآيزو "170.252.017" من المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك"، إذ يعد ذلك الاعتماد هو الثانى الذى يحصل عليه المعمل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، كذلك تم تمديد الاعتماد الممنوح للمعمل المركزى للمبيدات من المجلس الوطنى للاعتماد "الايجاك".

وبلغ إجمالى كمية الصادرات الزراعية المصرية، حتى هذا الأسبوع أكثر من 5 ملايين طن رغم تفشى جائحة كورونا.