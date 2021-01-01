إنفوجراف.. إجراءات نقل ملكية السيارات

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح إجراءات نقل ملكية السيارات للآخرين.

وتسعى وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بوضع كل ما يلزم لراحة المواطنين من إجراءات تسهل عليهم أمور حياتهم.

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