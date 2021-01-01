المرور تعيد فتح طريق السويس الصحراوي عقب انقشاع الشبورة المائية

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الجمعة، فتح طريق السويس الصحراوي عقب انقشاع الشبورة المائية و اتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، تعيق مستوى الرؤية. وعلى الفور تم غلق طريق السويس من الكيلو61 وحتي الكيلو 109 في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية، وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وفى وقت لاحق ورد أخطار بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق مع استمرار تعيين الخدمات المرورية.