مع أول أيام 2021.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل منذ عودة الطيران

أعلنت مصر للطيران، أن جدول تشغيل رحلاتها الجوية، اليوم الجمعة الموافق 1 يناير، أول أيام العام الجديد 2021، يشهد أعلي معدل تشغيل له منذ استئناف حركة الطيران في الأول من شهر يوليو الماضي، وذلك تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وفترة الإجازات.
وأوضحت مصر للطيران، أنه من المقرر أن تقوم بتشغيل 75 رحلة جوية بمعدل 50 رحلة دولية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت ، جوانزو، جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، لارناكا، لندن، باريس، دوالا، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونخ، نيويورك، چوبا، برلين، ڤيينا، فرانكفورت، بودابست، ميلانو، عمان، عنتيبي، نيروبي، اديس ابابا، اربيل، بغداد، كازابلانكا ، تونس.
بالإضافة إلى 18 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر و أسوان و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات نحو 5 آلاف راكبا إلى وجهات وعواصم عالمية ودولية مختلفة.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
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