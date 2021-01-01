الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على البلاد غدًا.. والطقس شديد البرودة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ويبقى الطقس دافئ نهارا على محافظات الصعيد، شديد البرودة ليلا، يصاحبها أيضا شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على الطرق والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11.
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