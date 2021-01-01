وزيرة الثقافة المكسيكية وسكرتير عام منظمة المدن يشيدان بمشروع مسار العائلة المقدسة

أشادت وزيرة الثقافة المكسيكية وسكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية UCLG World، بالمشروع القومي إحياء مسار العائلة المقدسة التي تعكف الحكومة المصرية حاليا على الانتهاء من تنفيذ أعماله، لما له من أهمية كبيرة من النواحي السياسية والتراثية والدينية والثقافية والسياحية للدولة المصرية.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن وزيرة الثقافة المكسيكية وسكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية UCLG World، قدموا لوزارة التنمية المحلية شهادة تقدير للمشروع وذلك تقديرًا للجهد المبذول من الوزارات والمحافظات المصرية في أعماله، مشيرًا إلى أن هذا التقدير والإشادة هو خير دليل لترقب المجتمع الدولى لهذا المشروع الهام، وسيتم متابعته الاستعدادات التي ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية لخروج المشروع بالصورة اللائقة وفى احتفالية لائقة باسم مصر عالميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لأعضاء اللجنة الدائمة المشرفة على مشروع احياء مسار العائلة المقدسة، بمشاركة كل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من نواب المحافظين المنيا والغربية والقاهرة والشرقية وسكرتيري عموم المحافظات الثمانية لنقاط المسار الـ25 وهي ( القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء) وطارق كمال مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء وعمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وممثلى الكنيسة القبطية وجهاز التنسيق الحضارى وممثلى وزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار ومسئولى ملف مسار العائلة المقدسة بالمحافظات وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .