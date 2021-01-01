انت الان تتابع تفاصيل خبر اعرف أهم وسائل التعليم عن بعد للمراحل الدراسية المختلفة(ابتدائي-أعدادي-ثانوي) عقب تعليق الدراسة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض لكم اليوم متابعينا الأعزاء أهم وسائل التعليم عن بعد للمراحل الدراسية المختلفة بعد إعلان وزير التربية والتعليم تعليق الدراسة وغلق المدارس من يوم السبت الموافق 2 من شهر يناير 2021 وحتي نهاية الفصل الدراسي الأول وتقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب نهاية إجازة منتصف العام لذا يبحث أغلب الآباء والأمهات من الذين لديهم أبناء في المراحل التعليمية المختلفة عن أهم وسائل التعليم عن بعد لتعويض عدم وجود مدارس واستكمال شرح المواد الدراسية لأبناءهم حتي يتمكنوا من اجتياز الامتحانات المقرر عقدها مع بداية الترم الثاني واليكم متابعينا أهم وسائل التعليم عن بعد للمراحل المختلفة.

أهم وسائل التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية

الآن نقدم لكم متابعينا الأعزاء أهم وسائل التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية لاستكمال تعليم باقي أجزاء المواد الدراسية من المنزل لضمان حصول أبنائكم علي التعليم المناسب وفهم المقررات الدراسية وحصول أبنائكم علي أفضل الدرجات خلال الامتحانات منتصف العام.

الوسيلة التعليمية كيفية المتابعة قناة مدرستنا التعليمية عن طريق ضبط تردد القناة علي التلفزيون ومعرفة مواعيد الدروس للمراحل المختلفة ستجد كل التفاصيل علي الرابط التالي(هنا) منصة ذاكر رابط المنصة (أضغط هنا) منصة البث المباشر رابط المنصة (أضغط هنا) منصة ادمودو رابط المنصة (أضغط هنا)

أهم وسائل التعليم عن بعد للمرحلة الاعدادية

تحرص وزارة التربية والتعليم المصرية علي مواكبة أحدث ما وصل الية التعليم في الخارج وفي اطار سعي الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي فقد قامت الوزارة بتوفير مجموعة متنوعة من وسائل التعليم عن بعد والتي تساعد الطلاب علي متابعة دروسهم من المنزل دون تأثير علي قدرتهم علي التحصيل وانهاء مناهجهم المقررة خلال العام الدراسي واليكم أهم وسائل التعليم عن بعد للمرحلة الاعدادية.

الوسيلة التعليمية كيفية المتابعة قناة مدرستنا التعليمية عن طريق ضبط تردد القناة علي التلفزيون ومعرفة مواعيد الدروس للمراحل المختلفة من الصف الاول الاعدادي حتي الثالث الاعدادي و سوف تجد كل التفاصيل علي الرابط التالي(هنا) منصة ذاكر رابط المنصة (أضغط هنا) منصة البث المباشر رابط المنصة (أضغط هنا) منصة ادمودو رابط المنصة (أضغط هنا) منصة حصص مصر هي منصة مخصصه للصف الثالث الاعدادي والمرحلة الثانوية رابط المنصة (اضغط هنا)

أهم وسائل التعليم عن بعد للمرحلة الثانوية

نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء أهم وسائل التعليم عن بعد للمرحلة الثانوية عقب قرار وزارة التربية والتعليم تعليق العمل بالمدارس حتي نهاية الفصل الدراسي الأول ومتابعة شرح المواد الدراسية علي وسائل التعليم عن بعد عن طريق نخبة من أفضل المعلميين في وزارة التربية والتعليم واليك الآن أهم وسائل التعليم عن بعد للمرحلة الثانوية 2021.

الوسيلة التعليمية كيفية المتابعة منصة ادارة التعليم هي منصة مقدمة من بنك المعرفة المصري ستجد كل التفاصيل علي الرابط التالي(اضغط هنا) منصة حصص مصر هي منصة مخصصه للصف الثالث الاعدادي والمرحلة الثانوية رابط المنصة (اضغط هنا) منصة البث المباشر رابط المنصة (أضغط هنا) منصة ادمودو رابط المنصة (أضغط هنا)

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