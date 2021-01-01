انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 1/1/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم اليوم الجمعة عدد جديد من وظائف جريدة الوسيط وفرص العمل الشاغرة لجميع المؤهلات على مصر فايف، حيث نشرت جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الجمعة 1 يناير 2021 مجموعة متميزة من الوظائف الشاغرة في كبرى الشركات والمصانع، والتي تتناسب مع حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بالإضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل، ونستعرض الآن عرض أهم الوظائف المنشورة بالجريدة على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط كبرى الصحف المصرية والعربية، اليوم الجمعة 1/1/2021، عدد جديد من الوظائف المتميزة لجميع المؤهلات من محاسبين وسائقين ومندوبين وسكرتارية ومهندسين ومشرفين ومحامين ومدخلين بيانات وموظفين استقبال وطباخين وشيفات وعمال وعاملات وأطباء وصيادلة وغيرها من الوظائف الشاغرة، ونتابع الآن عرض اهم الشركات والمصانع المعلنة عن فرص عمل شاغرة كالتالي:-

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة

فرص عمل بشركة تجارية كبرى تعمل في مجال المنظفات الصناعية بالوراق. مطلوب مدخلين بيانات لشركة تجارية كبرى. وظائف خالية بشركة أجنبية كبرى تعمل في مجال السيارات. وظائف خالية بشركة مقاولات وإنشاءات هندسية. مطلوب سكرتارية للعمل بمكتب محاماة. وظائف شاغرة بمدرسة دولية كبرى بالهرم. وظائف خالية بشركة صناعية كبرى تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية بمدينة السادس من أكتوبر.

ونتابع الآن بالصور عرض جديد وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 1/1/2021 على مصر فايف.