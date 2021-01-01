بهاء سلطان يتصدر "التريند" بسبب ليلة رأس السنة

بهاء سلطان الفنان المصري الذي استطاع أن يتصدر "التريند" خلال الساعات الأولى من بداية العام الجديد 2021، وذلك بعد أمسية رأس السنة، حيث حل ضيفًا مع الاعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة ليمتع جمهوره بسلسلة من أغانيه وطلته التي لها طابع فريد وخاص.

بات الفنان بهاء سلطان حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولاسيما موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعدما خصص جزء من الحلقة للإبتهالات.

بهاء سلطان يكشف إنجازاته في 2020

كشف "سلطان" عن أبرز إنجازاته التي تعتبر من أقوى وأهم أعماله على مدار حياته "حسب قوله"، ألا وهي حفظه للقرآن الكريم كاملًا، وبداية خوضه في تقديم الإبتهالات الذي لاقى رواجًا واسعًا بين الجمهور خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وأشار، إلى أن برنامج صاحبة السعادة كان السبب وراء ظهوره في إعلان بنك مصر الذي كان من الأسباب التي عاد من خلالها لجمهوره من جديد بشكل أقوى، مؤكدًا أنه من أفضل الإعلانات التي قدمها بسبب ردود الأفعال الغير متوقعة والتي جاءت سريعًا بعد عرضه، لتصبح من أفضل أعماله التي يرددها الكبار والصغار على السواء.

وكان قد تعرض المطرب بهاء سلطان لأزمة مع المنتج نصر محروس صاحب شركة فري ميوزيك، إلا أنه قام بفسخ العقد معه لتنتهي تلك الحرب التي كان عمرها سنوات عديدة.