تعرف علي مواصفات وقدرات الفرقاطة المصرية الجلالة

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محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض لكم اليوم متابعينا مواصفات وقدرات الفرقاطة المصرية الجلالة التي وصلت الي مصر حديثا كجزء من صفقة السلاح الايطالية والتي تتضمن فرقاطة اخري من نفس الطراز وتعتبر الفرقاطة الجلالة من طراز فريم بيرجاميني و هو في الأصل مشروع فرنسي إيطالي مشترك بين شركتي Naval Group و Fincantieri لبناء فرقاطة ثقيلة متعددة المهام ، وهذا هو سبب تسميتها “FREMM” ، وهي اختصار لـ “فرقاطة أوروبية متعددة المهام” باللغة الفرنسية “Frégate Européenne Multi-Mission “وباللغة الإيطالية” Fregata Europea Multi-Missione “. الطبقة الفرنسية من هذه الفرقاطة تسمى آكيتاين ، ولها نوعان مختلفان ؛ متغير FR ‑ ASW المضاد للغواصات ومتغير الدفاع الجوي FR-AAW. وتعتبر الفرقاطة الجلالة التي تمتلكها مصر من طراز FR FR ASW مضاد للغواصات.

مواصفات الفرقاطة المصرية الجلالة

تبلغ إزاحة الطبقة الفرنسية فريم 6000 طن ، بطول 142 مترًا ، وغاطس 7.6 متر ، وسرعة قصوى تبلغ 50 كيلومترًا في الساعة ، ومدى أقصى يبلغ 11 ألف كيلومتر ، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 145 فردًا.

الطبقة الإيطالية تسمى فريم برجاميني Bergamini ولها نوعان مختلفان ؛ متعدد مهام IT-ASW مضاد للغواصات ، ومتعدد مهام للأغراض العامة لـ IT-GP مع قدرة معززة في الدفاع الجوي والحرب السطحية.

تبلغ إزاحة الطبقة الإيطالية 6700 طن ، وطولها 144.6 مترًا ، وغاطس يبلغ 8.7 مترًا ، وسرعة قصوى 56 كم / ساعة ، ومدى أقصى يبلغ 12.6 ألف كيلومتر ، وقدرة استيعابية تصل إلى 200 فرد.

ستحصل مصر على 2 من الفرقاطات الايطالية متعدده المهام الأغراض العامة وتخطط للحصول على 4 أخرى لاحقًا ، والتي لم يتم الكشف عن مواصفاتها بعد.

اختارت البحرية الأمريكية التصميم الإيطالي لبرنامجها المستقبلي FFG (X) لبناء عشرين فرقاطات صاروخية موجهة من طراز FFG (X).

أهم قدرات الفرقاطة الجلالة التي ستحصل عليها البحرية المصرية

رادار “KRONOS Grand Naval” ، رادار متعدد الوظائف يعتمد على تقنية الصفيف الممسوح ضوئيًا إلكترونيًا (AESA) المتقدم ، ويستخدم كرادار رئيسي لنظام الصواريخ المضادة للطائرات (PAAMS). تشمل تطبيقات KRONOS Grand Naval دفاعًا عن النفس موسعًا ومراقبة جوية وسطحية وتتبع أهداف متعددة في وقت واحد والبحث الحجمي وتوجيه الصواريخ المتعددة. وتتمتع بمدى يصل إلى 300 كم والقدرة على تعقب 300 هدف في وقت واحد مع القدرة على توجيه صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى Aster-30. يمكنها القيام بعمليات تعقب متعددة لصالح 16 صاروخًا من طراز Aster ضد الهجمات الصاروخية الثقيلة. إنه أقوى رادار لدى FREMM ، أقوى من الرادار الفرنسي.

يوفر هذا الرادار قدرة هائلة على الإنذار المبكر والوعي بالحالة لقيادة وتوجيه العمليات الجوية والبحرية المختلفة ويوفر غطاء ودعمًا معززين للمعابر البحرية والجوية في غياب الإنذار المبكر وطائرات التحكم المحمولة جواً.

نظام أثينا لإدارة القتال المتطور للغاية ، والذي يدمج جميع المهام المطلوبة للمسح والمراقبة ، وإدارة صورة المعركة التكتيكية ، ودعم الملاحة ، وتقييم المخاطر ومهام الأسلحة ، وإدارة أنظمة الأسلحة ، وتخطيط المهام ، وروابط البيانات التكتيكية المتعددة ، والتدريب. يتم ذلك من خلال سيطرتها على جميع الرادارات ، وأجهزة الاستشعار الكهروضوئية / الحرارية ، والسونار ، وأنظمة التسلح ، وأنظمة القتال ، لإدارة العمليات ، وأعمال القيادة والتحكم ، والتنسيق مع بقية القوات البحرية وجميع المنصات القتالية الودية.

قدرة دفاع جوي فائقة تمنحها 16 خلية VLS لنظام الإطلاق العمودي مزودة بالصواريخ التالية:

1- صواريخ أستر -15 متوسطة المدى يصل مداها إلى 30 كم لمواجهة جميع التهديدات الجوية ، بما في ذلك الصواريخ الجوية وصواريخ كروز أو تلك التي تفوق سرعتها سرعة الصوت (الإطار المصري مجهز بها).

2- صاروخ أستر 30 بعيد المدى بمدى +120 كم ، يمكنه مواجهة جميع التهديدات الجوية واعتراض الصواريخ الباليستية المطلقة من مسافة 1500 كم.

* تحتوي الفرقاطة المصرية الجلالة أيضًا على مدفع خلفي 76 ملم ، وهو جزء من نظام STRALES / DART ، والذي يتكون من مدفع ونظام مراقبة وتتبع بالإضافة إلى صواريخ DART الموجهة بموجات الراديو التي تعالج التهديدات الجوية مثل الصواريخ المضادة للسفن. وكذلك التهديدات البحرية مثل العوامات السريعة ، ومدى هذه الصواريخ +8 كم وتبلغ سرعتها الأولية عند الإطلاق 3960 كم / ساعة.

يتم تعزيز القدرة على القتال ضد السفن السطحية من خلال المدفع الرئيسي الأمامي OTO 127/64 مقاس 127 مم بمعدل 32 قذيفة / دقيقة. يصل مدى نيرانه إلى +30 كم. يمكن زيادة المدى باستخدام ذخيرة “فولكانو” بنسخها غير الموجهة التي يصل مداها إلى 60 كم واتجاهها بمدى 80 كم و +100 كم.

مهام سطح – أرض الرئيسية مسلحة بـ 8 صواريخ سطح – أرض متنقلة من نوع Otomat MK2 Block IV مع القدرة على إصابة أهداف برية بالقرب من الساحل ، بمدى يصل إلى 200 كيلومتر ، وتمتلك نظام ملاحة بالقصور الذاتي وقمر صناعي ورادار نشط. هناك أيضًا رابط البيانات لضبط المسار والتحكم فيه. تشتهر Otomat بجمعها بين مزايا النطاق الكبير للدقة ورحلة القشط البحري (المقدرة بـ 1-2 متر فوق مستوى سطح البحر) لصاروخ Exocet الفرنسي والرأس الحربي الثقيل كما في Harpoon الأمريكية 210 kJ مقابل 221 kJ لـ Harpoon و 165 kJ لـ Exocet) بالإضافة إلى أنها تتمتع بأعلى سرعة دون سرعة الصوت بين جميع صواريخ كروز المضادة للسفن من نفس الفئة (1100 كم / ساعة). تحتوي الفرقاطة أيضًا على مدفعين يتم التحكم فيهما عن بُعد مقاس 25 مم لمواجهة التهديدات السريعة الاقتراب.

تتميز الفرقاطتان اللتان ستحصل عليهما البحرية المصرية ، والتي تم تخصيصها للبحرية الإيطالية (الرقمان 9 و 10 في أسطول فرقاطات Frim الإيطالي ؛ البحرية الإيطالية لديها حاليًا 8 فرقاطات) بوجود نظام محسّن لإطلاق الأفخاخ الخادعة التي خداع الصواريخ المضادة للسفن. القاذف ، الذي يحتوي على 20 شركًا بدلاً من 15 ، يستخدم ليس فقط ضد الصواريخ ولكن أيضًا ضد الطوربيدات التي يتم إطلاقها من الغواصات لتوفير حماية متكاملة ضد جميع التهديدات من الجو والسطح والأعماق.

تحتوي هاتان الفرقاطتان أيضًا على نظام جديد للتحكم في الضرر ورادار جديد بتقنية تقلل من فرص التعرض للاكتشاف. نموذج SPS-732 بدلاً من الرادار السابق RAN30X / I RASS وهو فعال في مهام المراقبة الجوية والبحرية وخاصة الأهداف صغيرة الحجم مما يمنحه القدرة على مراقبة الصواريخ التي تطير في مسار قريب تقريباً من سطح البحر وأخيراً ، مجموعة جديدة من مستشعرات IFF أكثر فعالية من سابقتها.

على الرغم من أن متغير الأغراض العامة غير متخصص في قتال الغواصات ، حيث أنه لا يحتوي على Sonar VDS ذو العمق المتغير ، إلا أنه يحتوي على سونار أمامي منخفض التردد أسفل المقدمة ، وهو نظام Thales UMS 4110 CL الذي يوفر قدرة اكتشاف بعيدة المدى من المجال المحيط ، وكذلك التعامل مع الغواصات ، وتوجيه طوربيدات 324 ملم MU90 أطلقت من قاذفتين ثلاثيتين على جانبي الفرقاطة. كما يوجد سونار مخصص لمراقبة المناجم البحرية.

مميزات الفرقاطة المصرية الجلالة

يعتبر الأفضل والأكثر قدرة على توفير مهام الدفاع الجوي والحماية الرئيسية لناقلات ميسترال ، جنبًا إلى جنب مع فرقاطات MEKO المستقبلية وطرادات Gowind.

الفرقاطة الجلالة هي مركز قيادة وتحكم ، مع إنذار مبكر ومراقبة بحرية قادرة على توجيه جميع العمليات والربط مع مختلف المنصات الجوية والبحرية والبرية. يوفر قدرة معززة في المهام القتالية ضد السفن السطحية.

إن الفرقاطة المصرية الجلالة مع قدرات دفاع جوي محسّنة و Frem Aquitaine (ENS Tahya Misr) و Gowind مزودة بقدرات محسّنة ضد الغواصات وفرقاطات MEKO المستقبلية ، كلها تمثل قوة سطحية مدهشة تمتلكها أساطيل الناتو فقط ، وإذا تم دمجها مع القوات الجوية ، وخاصة رافال وفالكون (وفي المستقبل تايفون إذا تم توقيع عقد) ، فإننا نتحدث عن قوة ردع وجو-بحر لا مثيل لها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، وهي متاحة أيضًا لجيوش الناتو فقط .

المصدر (DFNC.RU)

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