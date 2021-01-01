انتحلوا صفة ضباط شرطة.. ضبط تشكيل عصابي بالإسماعيلية وراء سرقة منازل المواطنين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الإسماعيلية، من ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة منازل المواطنين منتحلين صفة ضباط شرطة.

وسقط المتهمون عقب ورود بلاغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية، من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومُقيم بدائرة المركز، أنه أثناء تواجده بمنزله فوجئ بحضور خمسة أشخاص مجهولين "يرتدون الملابس المدنية" ادعوا أنهم رجال شرطة وفتشوا منزله وعقب انصرافهم إكتشف سرقة مبلغ مالي، وسيارة ملكه، وعدد 4 هواتف محمولة.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الاسماعيليه إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الإسماعيلية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين منهم حال استقلالهم سيارة ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرروا القيام بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى منزل المجنى عليه "مستقلين السيارة المضبوطة. بحوزتهم"، وارتكبوا الواقعة على النحو المُشار إليه. وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، مبلغ مالى.