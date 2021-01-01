إحالة المتهمة بسحل طالبة 4 كيلو مترات تحت سيارتها للمحاكمة العاجلة

قررت نيابة النزهة، إحالة المتهمة بسحل طالبة "ندى" للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ.

وكشف تقرير الطب الشرعي، المسلم لنيابة النزهة، في واقعة سحل "ندي شديد" المعروفة إعلاميا بـ "فتاة النزهة"، عن أن المجني عليها وافتها المنية عقب اصطدام سيارة المتهمة بها، حيث تبين من خلال التقرير أيضا، أن المتهمة سحلت جثة الضحية بعد وفاتها 4 كيلو متر، حتى سقطت تحت إطارات سيارتها.

كما كشف التقرير الطبى للمجنى عليها، عن أنه بتوقيع الكشف الطبى على جثة المجنى عليها تبين وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنيين والفم وكسور بالزراعيين وكسور متعددة بالحوض والساقين مع سحجات متفرقة ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجنى عليها متوفيه للمستشفى، واستمعت نيابة النزهة الجزئية، لأقوال "نورهان. ك" المتهمة بسحل "ندى شديد" فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "سحل فتاة النزهة".

وكشفت المتهمة، عن أنها لم تر المجنى عليها أثناء عبورها الطريق، كما لم تشعر بسحب السيارة للمجنى عليها قائلة "مشفتش المجنى عليها وهى معدية الطريق" وكانت النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وواجهت المتهمة بفيديو بسحل المجنى عليها وأقوال شهود العيان.

واستمعت نيابة النزهة لأقوال أهل الفتاة وأكدوا أنهم لاحظوا أن ابنتهم تأخرت فى الوصول إلى المنزل فاتصلوا على هاتفها المحمول وتفاجئوا بأن أحد الأشخاص يرد عليهم ويخبرهم بالحضور إلى مكان الحادث لأن صاحبة الهاتف توفت فى حادث سير.

وأضاف أهل الفتاة، أنه انتابتهم حالة من الهلع فور سماعهم الخبر وهرولوا إلى المكان ليجدوا ابنتهم ملقاة على الأرض غارقة فى دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة، ولكنهم لم ييأسوا وحملوا الفتاة إلى المستشفى آملين أن يكون ظنهم خطأ وأن يتم انقاذها إلا أن الأطباء أخبروهم بانها قد فارقت الحياة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون فى النزهة ووفاة فتاة، على الفور انتقلت قوات الامن إلى المكان وتبين مصرع فتاة تدعى ندى صدمتها سيارة اثناء عبورها الطريق. وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.