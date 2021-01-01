نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأنفوجراف.. 'التضامن في 2020': إنجازات برنامج أطفال بلا مأوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في حصاد عام 2020، أن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى يعمل للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وإعادة تأهيلهم صحيا وثقافيا واجتماعيا لدمجهم بالمجتمع مرة أخرى.

وأضافت الوزارة أن البرنامج بدأ فعليا منذ عام 2016 بالعمل في 10 محافظات مستهدفة تمثل 80% من حجم الظاهرة وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الأسكندرية – السويس – بني سويف – المنيا – أسيوط ).

ثم توسع البرنامج خلال عام 2019 في 3 محافظات أخرى وهي (الفيوم – بورسعيد – الغربية) وذلك بتمويل قدره 164 مليون جنيه مصري، ساهم صندوق تحيا مصر بمبلغ 114 مليون جنيه، ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 50 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وبالأنفوجراف تستعرض"الفجر" في السطور التالية إنجازات البرنامج منذ يناير 2020:-

- يعمل فى 17 وحدة متنقلة في المحافظات المستهدفة طبقا لكثافة الظاهرة بكل محافظة وذلك لجذب الأطفال.

-تم التعامل مع 1415 مشردا

- تم دمج 380 طفلا

وذلك عن طريق بعض الأنشطة غير التقليدية الجاذبة للأطفال مثل (الرسم والتلوين والألعاب التربوية الترفيهية).

هذا ويعمـل برنامـج حمايـة الاطفـال بلا مـأوى بـوزارة التضامـن الإجتماعى على حمايـة الأطفـال بلا مـأوى مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم فـى المجتمـع تمشيـــًا مـع سياسـة الــوزارة التى تعتمـد علـى تجفيف المنابـع والتدخـل الفـورى للحـد من الظاهـرة، وعمل حصر شامل للأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وضع معايير جودة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية، والشراكة مع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

_الفئة المستحقة

الطفل

_الأهداف

• حماية 80% من الأطفال بلا مأوى بتقديم خدمات التأهيل والإعاشة لهم.

• دمج 60% من الأطفال بلا مأوى في الأسر أو دور الرعاية.

• تقليل نسب تسرب الأطفال للشارع بنسبة 60%.

• إنشاء آلية مستدامة للرصد وإدارة الملف ومأسسته.

• رفع الوعي المجتمع بقضية الأطفال بلا مأوى.