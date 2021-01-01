نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن" في 2020.. إنجازات مشروع رفيق المسن (إنفوجراف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن مشروع "رفيق المسن" قام بتدريب الدفعة الأولى التي ضمت 51 متدربًا، وإقامة حفل التخرج وتسليم الشهادات، كما تم توفير فرص عمل لـ20 شابا وفتاة، أي حوالي 40% من الشباب المتدرب، تم إلحاق أكثر من 35% منهم بالعمل كرفيق مسن، بالإضافة إلى إعداد مقترح لتضمين "رفيق المسن" بمشروع قانون حماية ورعاية كبار السن يتضمن "تعريف رفيق المسن كبند مقترح بمشروع القانون".

وتستعرض"الفجر" في السطور التالية إنجازات البرنامج في 2020:-

- تم وضع تصور تنظيمي قانوني لمهنة رفيق المسن ليضمن حقوق المسنين.

- إعداد مسودة أولية للائحة منظمة لعمل "رفيق المسن".

- تم عقد ورشة العمل الأولي لمناقشة "مقترح لائحة منظمة لعمل رفيق المسن" فنيًا وماليًا في 30 سبتمبر 2020م، بحضور الفنيين العاملين في مجال المسنين بالوزارة والمديريات.

-التعاون مع المستشفيات التابعة لجامعة حلوان لإعداد وتنفيذ حقيبة تدريبية موحدة للرعاية المنزلية لكبار السن.

-عقد اجتماع لجنة مُشكلة بموجب قرار رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية رقم (209)، لدراسة مقترحات التعاون في تنفيذ مشروع رفيق المسن المقدمة من بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية.

- التنسيق مع الشركاء لتوفير عدد 1500 بطانية و1500 لحاف لتوزيعهم علي دور المسنين علي مستوي الجمهورية.

ويهدف المشروع الى توفير الرعاية للمسن في مسكنه وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين بحيث يتم توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين داخل أسرهم.

* الفئة المستحقة

المسنين

الشباب

*الأهداف

يهدف الى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال توفير الرعاية المنزلية "صحية – نفسية – اجتماعية" للمسن بداخل أسرته وبيئته الطبيعية، عن طريق تدريب شباب الخريجين على مهنة راعى المسن، بهدف توفير فرص عمل للشباب.