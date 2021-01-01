نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن في 2020".. إنجازات برنامج فرصة (إنفوجراف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "فرصة" يعد أحد أهم برامج الانتقال من المساعدات للتمكين الاقتصادي بهدف دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل، خاصة مستفيدي برنامج تكافل وكرامة والمرفوضين، في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو المشاركة في مشروعات جماعية، والبرنامج يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" وغيرها من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء.

وتستعرض"الفجر" في السطور التالية إنجازات البرنامج في 2020:-

_ الانتهاء من توظيف الكادر الوظيفي في إدارة البرنامج في ديوان عام الوزارة وفي عدد من مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات.

_ تدريب الرائدات الريفيات على الانتقال من المراقبة إلى التحفيز وتعديل سلوك مستفيدي "تكافل وكرامة".

_ تم التعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطلاق وحدة "إبدا رحلتك" المركزية لبرنامج فرصة بالوزارة

_تأسيس ستة وحدات فرعية للتدريب والتوظيف في ستة محافظات، واختيار وتدريب عدد من المنسقين و14 ومكلفة اجتماعية في 6 محافظات.

_انطلاق التدريب الافتتاحي للمستفيدين في بني سويف وأسيوط والفيوم.

_ تم تقديم التوجيه (جلسات التوعية) إلى 139 من الشركاء المحليين (المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص).

_ التواصل وحصر الجهات الخاصة بالتوظيف والاتصال بـ 1080.

_التواصل مع 6٫000 شخص مستفيد من برنامج تكافل وكرامة من خلال الرائدات الريفيات وعرض فرص توظيف عليهم في المحافظات التي تم بدء العمل فيها.

_ تنفيذ عدد 96 جلسات الإرشاد المهني لشباب مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، وتوفير وظائف لـ31 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر- بعد الافتتاح التجريبي 2020.

وشهد البرنامج إطلاق مشروع سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي (الفراخ البياضة) في مصر بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة وشركاء المجتمع المدني في 4 محافظات بميزانية قدرها 36 مليون جنيه، والبدء في محافظة كفر الشيخ مركز الحامول وبلطيم– قرية الشهابية مع جمعية الكفاح لتنمية المجتمع بالشهابية، وتأسيس عدد من المشروعات التنموية لعدد من مستفيدي تكافل وكرامة، لمساعدتهم في خلق نشاط مستدام ناجح مدر للدخل تسهم في رفع مستوى معيشتهم وتسهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.

ويبلغ إجمالي تمويل المشروعات بمحافظة كفر الشيخ حوالي 10 ملايين جنيه لـ620 مشروع إنتاج منزلي، ويتم توريد 74٫000 فرخة، من سلاسل مصرية أصيلة (بلدي) بهدف إنتاج البيض، وتبلغ قيمة المشروع الواحد 15 ألف جنيه، و30% من المبلغ منحة، و70% ت استعادتها في شكل قرض حسن دوار بدون فوائد، حيث إن المستهدف بعد اكتمال المشروع في المحافظة هو إنتاج 80 ألف بيضة في اليوم (معدل 100 بيضة لكل مشروع يوميًا)، وسوف يتم تجميع البيض من الأسر في محطة تجميع مركزيةـ وسوف تتولى المبادرة بيع البيض ودفع المبالغ للأسر مباشرة، والأسر لا تحتاج البحث عن مشتري.

ويدرس البرنامج حاليًا تأسيس وحدة إنتاجية تعمل كخط إنتاج لفرز وتعبئة البيض المنتج من هذه المشروعات بهدف التصدير تأسيس الشراكات مع مختلف الأجهزة والمؤسسات.

* الفئات المستهدفة في البرنامج

هى المرأة والشباب وذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والمهمشة، المستفيدين حاليًا من برنامج تكافل وكرامة، والأفراد والحالات المرفوضة التي تم حذفها من البرنامج، المبادرات الأهلية والخاصة التي تعمل في التمكين الاقتصادي للمجتمعات والأفراد.

*الأهداف:-

الهدف العام لبرنامج فرصة:

برنامج فرصة يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة. وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل علي الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

كما سيساعد برنامج فرصة في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل.

وسوف يتم تنفيذ مختلف أنشطة برنامج فرصة من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة، والتي تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح في المشهد الأوسع للمجتمع المحلي.

الأهداف الإستراتيجية لبرنامج فرصة:

• تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي

• إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة

• تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة

• تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة

ويطبق البرنامج المبادئ التالية:

1- يستهدف برنامج فرصة الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم

2- منهجية البرنامج تقوم علي التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة في الاقتصاديات المحلية.

3- سيقوم البرنامج بالاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.

الأهداف الفرعية لبرنامج فرصة:

يعمل برنامج فرصة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها بشكل مباشر او غير مباشر من خلال الشركاء، وتشمل الخدمات التالية:-

- توفير فرص عمل بشروط لائقة وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين

- تنفيذ مبادرات نقل الأصول والالتزام بربطها معا في سلاسل القيمة

- تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية

- تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية المحلية

- توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين أثناء تنفيذهم أنشطتهم في المجتمعات المحلية

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادي في مختلف القطاعات والشركات

- تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء

- إصدار دليل يشمل فرص التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات التي تعمل فيها هذه المنظمات

- مساعدة الفئات المستهدفة الراغبة في الحصول على قروض ميسرة وربطها مع شركاء التنمية في المحافظات