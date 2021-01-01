نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن في 2020.. إنجازات الوزارة في دور الأيتام (إنفوجراف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد الرعاية الاجتماعية مجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الدولة لأفراد أو لأسر تفتقد الرعاية ولا تستطيع تأمين ضروريات الحياة الأساسية لأنفسها، مع الحرص على سلامتهم وعلى مسئولية المجتمع نحوهم والهدف من هذا القطاع هو تمكين الفئات المستهدفة بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وتحسين مستوى حياتهم.

وتستهدف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي تقديم برامج وخدمات للفئات الأولى بالرعاية والتي تعمل من خلال خمس برامج فرعية هي رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والتوسع في منظومة الأسر البديلة ورعاية كبار السن، حماية وتمكين المرأة، حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر والأطفال في نزاع مع القانون، دمج شباب الأندية الاجتماعية والثقافية من خلال المشاركة المجتمعية.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية إنجازات الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء دور الأيتام:-

1-تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن الإجتماعى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر سبتمبر 2020 بهدف دعم دور الرعاية الإجتماعية بعدد 150 معمل كمبيوتر مُجهز بداخل دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأشخاص ذوى الإعاقة.

2-تعاون الوزارة مع صندوق تحيا مصر لتطوير ورفع كفاءة عدد 34 مؤسسة رعاية إجتماعية "أيتام –أطفال بلا مأوى – كبار بلا مأوى" فى عدد 18 محافظة.

3- تنفيذ 10 دورات تدريبية بالتعاون مع مركز الإرشاد والتوجيه النفسي.

4- تحسين أساليب الرصد وإجراء التدخلات المطلوبة العاجلة.

5- التعامل مع المشكلات الإضطرابات النفسية.