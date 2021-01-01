نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن في 2020".. إنجازات الوزارة في رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (إنفوجراف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد الرعاية الإجتماعية مجموعة من الخدمات والبرامج التى تقدمها الدولة لأفراد أو لأسر تفتقد الرعاية ولا تستطيع تأمين ضروريات الحياة الأساسية لأنفسها، مع الحرص على سلامتهم وعلى مسئولية المجتمع نحوهم والهدف من هذا القطاع هو تمكين الفئات المستهدفة بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وتحسين مستوى حياتهم.

وتستهدف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي تقديم برامج وخدمات للفئات الأولى بالرعاية والتي تعمل من خلال خمس برامج فرعية هي رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والتوسع في منظومة الأسر البديلة ورعاية كبار السن، حماية وتمكين المرأة، حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر والأطفال في نزاع مع القانون، دمج شباب الأندية الاجتماعية والثقافية من خلال المشاركة المجتمعية.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية إنجازات الوزارة في رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة:-

تم تقديم دعم نقدي لعدد (1،100،000) شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، كما تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 32020 وحتى 30 62020.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.

كما تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لعدد 220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية، فضلا عن دعم مكاتب التأهيل الاجتماعى لاستكمال الجهاز الوظيفى وزيادة رواتب العاملين بها بواقع 500 جنيه شهريا بإجمالى 12،240،000 جنيه.

وقد وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات (we) بهدف تحسين مجموعة من الحزم التنموية ووضع خطط ومعايير وآليات لبرامج تدريب الأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل حيث تقوم الشركة بتدريب نحو 1000 من ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل وقد قامت الوزارة بوضع خطة مقترحة للتدريب يتم تنفيذها خلال ثلاثة مراحل للتنفيذ على مدار 3 سنوات لخلق فرص عمل تتناسب مع الإعاقة والمؤهل.

وقامت الوزارة بتوظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.

وفضلا عن ذلك تم اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكدًا لما تضمنته مواد الدستور 2014، والتي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.

وتدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات، التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا،... وغيرها) من المعارض.

وتحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخاري، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل (شغلني، وفرصنا)، لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.

كما تدعم الوزارة ايضًا الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشار، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه، وتوفير عدد 2،000 سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير اجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وفي إطـار تأهيل ودعم ومسـاندة الاشخـاص ذوي الاعـاقة فقد تم تقديم خـدمات التشخيص، والفحص النفسي لـ 1789 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسي، وكذلك تقديم خدمات التقويم المهني لـ 2139 بمراكز التقويم المهني وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لـ 245 طفلًا بوحدة التخاطب،وتقديم الخدمات التأهيلية لـ 388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتوفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات وذوي الإعاقة البصرية على استخدام الكومبيوتر الناطق، بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى توفير برامج اللفظ المنغم، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.

وتعمل الوزارة على رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة، حيث تم إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المُجتمعية لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مُجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة، كما تم إعداد دليل "وعي" للرائدات الريفيات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة وتدريب الرائدات الريفيات في 10 محافظات.

وجارى العمل على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات التأهيلية والمسندة للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية وذلك لوضع الخطط والبرامج والمقترحات الخاصة بالتأهيل وتلبية طلبات الجهات المعنية بالبيانات اللازمة.