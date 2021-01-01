نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة تصمم شجرة ميلاد صديقة للطبيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم فريق التوعية الطلابية بوزارة البيئة، تصميمًا جديدًا لشجرة الكريسماس بمناسبة أعياد رأس السنة من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من ورق الجرائد، كراتين بيض، وكرتون الفويل، كراتين قديمة، علب لبن مستهلكة وتزيينها بالسلوفان وفروع الشجر، لتحقيق منظر جمالي في المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.

ويأتي ذلك في إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

وكانت أصدرت وزارة البيئة قرار بوقف استقبال الزیارات بمحميات المنطقة المركزية لمدة يومان فى الفترة من 31ديسمبر الجارى وحتى الاول من يناير من العام الجديد واقامة اي احتفالات بها للقيام باعمال الصيانة العاجلة والطارئه وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير نظم الادارة والخدمات بالمحميات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذا القرار يستهدف استمرار أعمال الصيانة للخدمات المقدمة للزوار ضمن خطة تحديث وتطوير نظم الادارة والخدمات المقدمة للزوار لضمان توفير تجربة فريدة ومميزة لرواد المحميات المركزية من محبى السياحة البيئية.

وأشارت فؤاد إلى أن الغلق يأتي لضمان سلامة الزوار أثناء إجراء أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لتلك المحميات والتى تشمل مداخل المحميات ومواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج بما يوفر الراحة والاستمتاع اثناء التواجد بالمحمية.

جديرا بالذكر ان محميات المنطقة المركزية تضم محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة وقبه الحسنة بالاضافة الى محميات الفيوم وتشمل وادي الريان - قارون