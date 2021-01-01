نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: قرارات تأجيل الامتحانات مدروسة واستباقية لتجنب ذروة انتشار كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة أمس الخميس بشأن مصير الفصل الدراسي الأول في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد هدفت في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأضاف محسب، في بيان اليوم، أن هذه القرارات تمت بعد دراسة متأنية للأوضاع الحالية وتفاصيل الوضع الوبائي للفيروس، حيث تشمل جميع أنواع التعليم عام وجامعي وأزهري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنها تمثل خطوة استباقية لتجنب ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تم التحذير منها خلال شهري يناير وفبراير المقبلين من قبل وزارة الصحة والسكان.

ولفت الدكتور أيمن محسب، إلى حرص الوزارة في نفس الوقت على حياة الطلاب ومستقبلهم الدراسي ولذلك لم يتم إلغاء الدراسة ولكن تأجيل الامتحانات مع استكمال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من المنزل عبر نظام التعلم عن بعد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن منظومة التعلم الرقمي التي أتاحتها الوزارة سواء التربية والتعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي ساهمت في استمرار عملية التعلم في ظل الأوضاع الحالية التي يفرضها انتشار الفيروس.