نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 قرارات جديدة من الحكومة خلال العام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عدة قرارات هامة بشأن العام الجديد في ظل الإجراءات الاحترازية، ومنها مد فترة التصالح والغرامات.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الحكومة خلال العام الجديد:

مد مهلة الملصق الالكتروني:

كشفت وزارة الداخلية، عن مد المهلة المحددة حتى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات وانفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم.

وذلك حرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابة لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.

تأجيل الامتحانات

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تأجيل كافة الامتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

تخفيض أعداد الموظفين

شدد رئيس مجلس الوزراء، على تطبيق قرارات الحكومة بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

امتحان واحد للعام الدراسي الحالي:

كشف المستشار نادر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه هناك قرارات أخرى خارج الصندوق كدمج امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني ليجرى امتحان واحد في نهاية العام، والأمر يحدده وزارة التعليم، وتعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار.

استكمال الدراسة عن بعد:

قررت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

فرض عقوبات صارمة:

أشار رئيس الوزراء إلى تطبيق الغرامات الفورية اعتبارا من الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

مد فترة التصالح:

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل.

وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

الاقرار الضريبي:

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من أول يناير يلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020، والذي ألزم الشخص الطبيعي أى الفردي (صاحب نشاط مهني أوتجاري أوصناعي، أولديه إيرادات ثروة عقارية) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

