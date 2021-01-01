محمد مجدى قفشة نجم الأهلى يتعافى من فيروس كورونا

أعلن محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، تعافيه من فيروس كورونا، وكتب عبر عقب ستورى إنستجرام قائلا، "الحمد لله سلبى"، لينتهى كابوس الفيروس اللعين الذى طارده الفترة الأخيرة وتسبب فى غيابه عن الأهلى منذ مواجهة سونيديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ 32 لدورى الأبطال الأفريقى.

واستقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تشكيل الفريق الذى سيشارك فى مباراة وادى دجلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم ،الجمعة، باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلى المتوقع للمباراة كلاً من: محمد الشناوى، أيمن أشرف، بدر بانون، على معلول، أحمد رمضان بيكهام، حمدى فتحى، آليو ديانج، وليد سليمان، محمد شريف، حسين الشحات، محمد شريف وصلاح محسن.

وضمت قائمة الأهلى لمباراة الليلة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدى فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلى معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربى بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

وتشهد قائمة الأهلى لمباراة الليلة العديد من الغيابات أبرزها، محمود كهربا ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى وعمرو السولية واكرم توفيق ورامى ربيعة ومروان محسن للإصابة بفيروس كورونا، فيما يغيب كلاً من، طاهر محمد طاهر وجيرالدو وجونيور اجاى وناصر ماهر لإصابات مختلفة.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة برصيد 9 نقاط وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد ويحتل المركز الثانن خلف الجونة صاحب القمة برصيد 11 نقطة وأن كان الجونة قد خاض خمسة مباريات بعكس الأهلى الذى خاض 3 مباريات فقط أما وادى دجلة فيحتل المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وهزيمة فى 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف أيضاً.

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