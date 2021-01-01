تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة اليوم

يقص النادي الأهلي اليوم شريط العام الجديد، بمباراة أمام فريق وادي دجلة بمباراة ضمن منافسات لأسبوع الخامس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

قائمة النادي الأهلي



يدخل النادي الأهلي المباراة بقائمة عنوانها "غائبون وصاعدون"، حيث ضمت القائمة عدد من ناشئي النادي الأهلي، وذلك تعويضا للغيابات الكبيرة التي يعاني منها النادي الأهلي.

وضمت القائمة كل من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد وأحمد بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول.

الوسط: حمدي فتحي وليد سليمان و حسين الشحات وأليو ديانج ، ، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الجوب أفريقي بيتسو موسيماني، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أحمد بيكهام.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – العربي بدر.

الهجوم: حسين الشحات – وليد سليمان – محمد شريف.





عاجل.. إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

موعد مباراة الأهلي اليوم



تقام المباراة بين الاهلي ووادي دجلة اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب الأهلي

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السلام.

كورونا تضرب الأهلي



ضربت الكورونا فريق النادي الأهلي بقوة هذه المرة لتؤثر في غياب 7 عناصر أساسية من قوام الفريق الأول، عن المارد الأحمر، وهم:

الجناح الطائر محمود عبدالمنعم كهربا

المهاجم مروان محسن

لاعب الوسط عمرو السولية

لاعب الوسط أكرم توفيق

المدافع رامي ربيعة

الظهير الأيمن محمد هاني

صانع الألعاب محمد مجدي قفشة.

وأعلن النادي الأهلي أمس عن إصابات كورونا الجديدة داخل الفريق، والتي ضمت كل من أكرم توفيق، ومحمد هاني، ومحمود كهربا، ومروان محسن.

فيما عانى الأهلي من ثلاث إصابات قديمة نسبيا، ظهرت قبل سفر النادي الأهلي إلى النيجر في مستهل مشواره الأفريقي، وهم عمرو السولية، ورامي ربيعة، ومحمد مجدي أفشة.

وكان رامي ربيعة قد أعلن عن تحول المسحة الخاصة به إلى سلبية، ولكنه عاد أمس ليعلن رجوع المسحة إلى النتيجة الإيجابية مرة أخرى.

يذكر أن الأهلي قد فاز في النيجر أمام سينوديب، في دور ال32 من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، وذلك بهدف وحيد سجله أليو بادجي.

