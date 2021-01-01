قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدًا.. تعرف عليها

قطع المياه- ارشيفية
قطع المياه عن بعض مناطق محافظة القاهرة، من الموضوعات التي تهم ربة المنزل على وجه الخصوص، وذلك لعدم مقدرتها على مواصلة الأعمال المنزلية التي لن تنتهي دون وجود المياه.
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن المناطق التالية، الشيراتون بالكامل – الملتقي العربي – الكلية الحربية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الغد السبت الموافق 2 / 1 /2021 وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته.
قطع المياه بمحافظة القاهرة
وأوضحت شركة المياه، أن قطع المياه يأتي نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط مياه رئيسى قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كي لا تتعطل مصالحهم.
الجدير بالذكر، أن الشركة قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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