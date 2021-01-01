قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدًا.. تعرف عليها

قطع المياه عن بعض مناطق محافظة القاهرة، من الموضوعات التي تهم ربة المنزل على وجه الخصوص، وذلك لعدم مقدرتها على مواصلة الأعمال المنزلية التي لن تنتهي دون وجود المياه.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن المناطق التالية، الشيراتون بالكامل – الملتقي العربي – الكلية الحربية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الغد السبت الموافق 2 / 1 /2021 وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم ذاته.

قطع المياه بمحافظة القاهرة

وأوضحت شركة المياه، أن قطع المياه يأتي نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط مياه رئيسى قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون.