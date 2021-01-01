الآن.. تردد قناة CBC الجديد.. وطريقة إعادة تشغيلها بالخطوات

تردد قناة CBC الجديد 2021، يبحث العديد من المشاهدين عن الترددات الجديدة والتي من بينها قناة سي بي سي، بعدما أسدلت الستار مع الساعات الأولى من العام الجديد 2021، ما تسبب في احتلالها المقدمة بمحرك البحث الشهير "جوجل" لكثرة البحث عن التردد.

يحاول العديد من المواطنين الوصول إلى تردد قناة CBC الجديد لتحديث القناة وإعادة برامجها ومسلسلاتها التي تعمل على إذاعتها، حيث تعتبر من أهم القنوات التي تجذب المشاهد بسبب تنوع محتواها.

تردد CBC الجديد 2021

يمكنك تحديث قناة CBC عن طريق إدخال التردد الجديد الذي تم التنويه عنه منذ أيام قبل إغلاق القناة، ألا وهو 11785 رأسي، ومعدل الترميز: 27500، إضافة إلى معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

ومع تحديث قناة سي بي سي الجديدة تستطيع مواصلة مشاهدة جميع البرامج والمسلسلات وغيرها من الأفلام التي تتميز بها مجموعة قنوات الـ CBC.

برامج ومسلسلات قناة CBC الجديدة 2021

تعمل قناة سي بي سي على إذاعة العديد من المسلسلات القديمة والجديدة، حيث استطاعت جذب قطاع كبير من جمهورها بسبب مسلسل ضربة معلم الذي تم إذاعته مؤخرًا عبر شاشتها، فضلًا عن بعض المسلسلات الآخرى منها مسلسل ونحب تاني لية، ومسلسل بنت القبايل، مسلسل وادي الملوك، فضلًا عن برنامج معكم منى الشاذلي، وبرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا.

حققت قناة CBC على مدار السنوات الماضية، لتستكمل حلقة النجاحات التي اعتنقتها خلال الفترة الماضية من خلال ترددها الجديد، فقط عليك إدخال التردد كي يمكنك مواصلة متابعة البرامج والمسلسلات المميزة التي تقدمها القناة بشكل مستمر.

طريقة إدخال تردد CBC الجديد 2021

يتسائل العديد عن طريقة إدخال التردد الجديد، حيث يمكنك الضغط على زر Menu أو القائمة، ثم اختر خيارات أو Options، وقم باختيار تثبيت أو Installation، ومن ثم اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation، اضغط على القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu، وبعدها قم بإدخال التردد الذي سبق ذكره، واختار رأسي الذي يمثله حرف الـ V أو أفقي الذي يمثله حرف الـ H، وبعدها قم اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط على Ok.